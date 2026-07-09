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Армия

США атаковали морские причалы и диспетчерскую вышку на юге Ирана

Mehr: причалы и диспетчерская вышка подверглись атаке США в иранском Чабахаре
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В городе Чабахар на юге Ирана вооруженными силами США атакованы два морских причала и диспетчерская вышка управления движением судов. Об этом сообщает иранское издание Mehr в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате удара на одном из причалов морского порта возник пожар.

До этого осколки американских снарядов попали в здание больницы имени имама Али в иранском портовом городе Чабахар после удара США. Информация о возможных пострадавших среди пациентов и персонала больницы не приводится.

8 июля сообщалось, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы. Еще серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.

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