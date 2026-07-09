КСИР в ближайшее время нанесет удары ракетами и дронами по базам США

NourNews: Иран в ближайшие минуты нанесет удары по американским базам в регионе

Подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана скоро нанесут масштабные удары ракетами и беспилотниками по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на источники в иранских военных кругах, сообщает агентство NourNews.

По имеющейся информации, атака начнется уже в «ближайшие минуты».

9 июля сообщалось, что удары Вооруженных сил США по провинции Бушер не привели к повреждению иранской атомной электростанции. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.