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Армия

Удары США по Бушеру обошли стороной иранскую АЭС

Nour News: удары США по провинции Бушер на юге Ирана не повредили АЭС
Shutterstock

Удары США по провинции Бушер не привели к повреждению атомной электростанции Ирана в регионе. Об этом сообщило агентство Nour News.

Издание не приводит каких-либо подробностей, какие именно объекты иранской энергетической инфраструктуры на территории провинции подверглись атаке американских военных.

До этого иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в провинции Бушер на юге Ирана. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

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