На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:05 мск.

В 14:44 мск Собянин также сообщил об уничтожении двух беспилотников. Утром силы ПВО сбили один дрон.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

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