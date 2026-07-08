Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, летевших на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы два украинских беспилотника, летевших по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», — говорится в публикации от 14:44 по московскому времени.

По словам мэра города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Прошедшей ночью силы ПВО не подпустили к Москве еще несколько беспилотников.

Утром 7 июля Собянин рассказал, что за прошедшую ночь ВСУ направили в сторону Московского региона свыше 430 беспилотников. Большинство аппаратов, по словам мэра, было перехвачено системами противовоздушной обороны на значительном удалении от столицы. В непосредственной близости от Москвы уничтожено более 30 БПЛА.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.