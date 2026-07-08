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Политика

В США назвали три условия для победы в современной войне

Экс-глава ЦРУ Петреус: США должны извлечь три урока из конфликта на Украине
Bullit Marquez/AP

США необходимо пересмотреть свою оборонную политику и усвоить три ключевых урока из конфликта на Украине, чтобы адоптироваться к ведению современных войн. Об этом заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в статье для издания The Wall Street Journal (WSJ).

Он обратил внимание, что ситуация на Украине показала, что исход будущих войн теперь вряд ли зависит от какого-то одного прорыва, системы вооружения или наступления.

«Украина в значительных масштабах демонстрирует важность гибкой войны и беспилотных систем», — заявил Петреус.

По его мнению, мощная военная промышленность должна опираться на единую сеть из беспилотников и ракет, а не рассчитывать на одно высокотехнологичное оружие. Во-вторых, защита национальной инфраструктуры имеет критическое значение, поскольку ее объекты перестали быть глубоким тылом и превратились в стратегические цели. Кроме того, как отметил Петреус, способность армии мгновенно адаптироваться ко всем изменениям стала важнее традиционных показателей боевой мощи.

Ранее в НАТО оценили, смогут ли беспилотники окончательно вытеснить танки.

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