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Армия

Над Кувейтом сбили две баллистические ракеты

Reuters: ПВО Кувейта сбили две баллистические ракеты и 13 дронов
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны Кувейта перехватили две баллистические ракеты и 13 дронов во время атаки Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

«Утром ВС обнаружили 2 баллистические ракеты и 13 беспилотников, проникших в воздушное пространство Кувейта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Объекты были перехвачены и успешно нейтрализованы.

28 июня корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

Согласно заявлению КСИР, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанёс прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

18 июня президент России Владимир Путин заявлял: он рассчитывает, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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