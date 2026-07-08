В НАТО прокомментировали атаки США на Иран

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что атаки США на Иран «абсолютно необходимы». Об этом сообщает Reuters.

«Когда действует перемирие, а Иран фактически нарушает его, я считаю крайне важным, чтобы США решительно отреагировали», — сказал Рютте перед саммитом НАТО в Анкаре.

8 июля агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану.

Отмечается, что КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне.

В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Военное командование США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.