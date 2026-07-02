США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

WSJ: США предложили Ирану частично разморозить активы в обмен на свободный проход через Ормузский пролив

США предложили Ирану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над проливом и идеи взимания платы с проходящих судов. Взамен Ирану пообещали предоставить доступ к части примерно $100 млрд активов, замороженных за рубежом.

Как утверждает газета, иранская сторона отклонила предложение. По информации WSJ, Тегеран продолжил настаивать на своем праве контролировать Ормузский пролив.

Тем временем в ряде европейских стран считают, что избежать введения пошлин за судоходство в Ормузском проливе не получится. Также чиновники ряда стран Персидского залива разделяют такое видение ситуации.

Вместе с тем европейские страны пытаются надавить на Иран и Оман, добиваясь от них введения платы на равной основе, без дискриминации по отношению к конкретному государству, утверждают источники.

25 июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.