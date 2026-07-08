В Ормузском проливе прогремела серия взрывов

Серия из шести взрывов прогремела на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

В ночь на 18 июня США и Иран согласовали временный меморандум о взаимопонимании, целью которого было прекращение боевых действий и начало 60-дневной разработки окончательного мирного соглашения. 20 июня Иран заявил, что снова закрывает Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел первый раунд переговоров США и Ирана. Затем стало известно, что стороны согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Портал Axios со ссылкой на американского дипломата также писал, что, по мнению США, на переговорах в швейцарском Бюргенштоке удалось достичь прогресса по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в Швейцарии США и Иран заложили прочную основу для согласования окончательных договоренностей о завершении конфликта.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.