Российские военные уничтожили АЗС в двух украинских регионах

Вооруженные силы РФ уничтожили автозаправочные станции (АЗС) в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Кадры поражения расчетами ударных БПЛА «Герань» автозаправочных станций в Сумской и Черниговской областях. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА, позволяют достоверно подтвердить уничтожении целей в режиме реального времени», — сказали там.

До этого в военном ведомстве сообщали, что российские бойцы нанесли удары по АЗС и бензовозу в Днепропетровской области. По информации ведомства, военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты типа «Герань». Целями стали АЗС и бензовоз, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объекты находились в районе населенных пунктов Марганец, Любимовка и Одаровка, уточняется в заявлении.

5 июля в пресс-службе российского министерства обороны рассказали, что военные Вооруженных сил РФ обесточили часть объектов, использующихся в интересах украинских войск. Бойцы ударили дронами «Герань-4 Сикер» по электроподстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка в Сумской области. В результате некоторые объекты остались без электричества.

Ранее эксперт сообщил о продвижении ВС РФ в районе недавно взятого под контроль населенного пункта.