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Армия

Появились кадры из Омской области, впервые атакованной ВСУ

Очевидцы сняли кадры из впервые атакованного беспилотниками ВСУ Омска

Очевидцы сняли видео из Омска, который впервые подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как беспилотник пролетает, предположительно, над городом.

Об атаке украинских дронов на Омскую область несколькими часами ранее сообщал губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, нескольким дронам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативные службы принимали меры по ликвидации последствий, отметил глава региона.

Позже Хоценко уточнил, что БПЛА ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Омской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку.

Ранее в Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность.

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