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В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Новосибирской области
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На территории Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность. Об этом сообщила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в канале в мессенджере «Макс».

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026 г. По возможности оставайтесь дома!» — говорится в сообщении.

В РСЧС призвали местных жителей укрыться в помещении без окон. Если граждане находятся на улице, то им следует направиться в ближайшее укрытие, уточнили в системе.

Несколькими часами ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в региона силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По его словам, нескольким дронам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативные службы принимали меры по ликвидации последствий, отметил глава региона. Позже Хоценко уточнил, что БПЛА атаковали Омский НПЗ.

Ранее над территорией Курганской области пролетели украинские дроны.

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