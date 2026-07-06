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Армия

В Омской области дроны атаковали НПЗ

Губернатор Хоценко: вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Омской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку.

До этого Хоценко уточнил, что нескольким беспилотникам Украины удалось достичь северного промышленного узла Омска. Глава региона отметил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражать атаку противника. Хоценко призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Днем губернатор также рассказал, что над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Тогда он отмечал, что последствия атаки уточняются.

Ранее финские военные перекрыли движение по воздуху и морю из-за украинских дронов.

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