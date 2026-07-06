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Армия

Власти Омской области сообщили об отражении атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Хоценко: силами ПВО МО над Омской областью сбиты вражеские БПЛА
Ashley Chan/Global Look Press

В Омской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам», — написал он.

Глава региона напомнил о запрете на фиксацию последствий атаки на фото и видео.

1 июля в Омской области вводили режим опасности из-за беспилотников. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на Минздрав, тогда эвакуировали больницы.

О первой атаке дронов в регионе сообщалось 10 июня.

1 июля в небе над Пензой сбили украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль жителя Белгородской области.

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