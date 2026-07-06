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Армия

Губернатор раскрыл, куда долетели украинские БПЛА в Омске

Хоценко: несколько дронов ВСУ достигли северного промышленного узла Омска
Inna Varenytsia/Reuters

Нескольким беспилотникам Украины удалось достичь северного промышленного узла Омска. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», — написал он.

Глава региона отметил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражать атаку противника. Хоценко призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

За полчаса до этого губернатор рассказал, что над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Он добавил, что последствия атаки уточняются.

Днем в аэропорту Омска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов. В регионе объявлена беспилотная опасность, сообщал Хоценко.

Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны пообещали ответить на поставки ВСУ европейских дронов.

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