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Армия

Беспилотник сбили в Пензе

Губернатор Мельниченко сообщил об атаке БПЛА на Пензу
Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Пензой сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Совершена атака БПЛА на Пензу. Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования», — написал он.

По предварительной информации губернатора, никто не пострадал.

Мельниченко напомнил, что при обнаружении обломков дронов и других подозрительных предметов их нельзя трогать и следует обратиться в экстренные службы.

До этого глава региона сообщил, что обломки сбитого утром в Пензенской области беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Накануне ВСУ с помощью беспилотника атаковали Никитовский район Горловки Донецкой народной республики, в результате чего три сотрудника скорой медицинской помощи получили ранения.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль жителя Белгородской области.

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