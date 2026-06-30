ВСУ атаковали автомобиль жителя Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном грузовой автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа, за медпомощью обратился водитель. Об этом сообщили в оперштабе региона в «Макс».

«За помощью обратился водитель. У мужчины диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

В Белгородском округе атака FPV-дронов повредила коммерческий объект и четыре автомобиля, в Краснояружском округе дрон пробил кровлю многоквартирного дома и повредил грузовик, а в Шебекинском округе пострадали кровля и шесть квартир жилого дома, при этом в Ракитянском округе поврежден частный дом, а в Яковлевском — автомобиль.

В тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Пострадавшему оказана первая медпомощь, в ближайшее время его госпитализируют в Курск.

Ранее в Курской области в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на АЗС.