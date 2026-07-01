В Омской области проходит эвакуация больниц

NGS55: в Омске и области эвакуируют больницы на фоне беспилотной опасности

В Омской области эвакуируют больницы на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщает местный портал NGS55.RU, ссылаясь на пресс-службу регионального минздрава.

«Главные врачи получили сигнал от ТЦМК [территориальный центр медицины катастроф], делают все по инструкции», — сказали там журналистам.

1 июля в Омской области ввели режим опасности из-за беспилотников.

Это уже второй раз, когда в сибирском регионе объявляют о такой угрозе. Впервые подобное предупреждение было сделано 10 июня.

1 июля в небе над Пензой сбили украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль жителя Белгородской области.