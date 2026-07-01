В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание

Обломки сбитого утром в Пензенской области беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере «Макс».

«Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание», — написал он.

По словам Мельниченко, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте происшествия работают службы экстренного реагирования, они занимаются устранением последствий.

Кроме того, губернатор уточнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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