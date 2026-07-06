Министерство обороны России и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Минобороны и специальные службы <…> обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство», — сказал представитель Кремля.

4 июля президент России Владимир Путин поручил подготовить подробный анализ действий всех сторон, которые Москва считает подстрекателями боевых действий. На основе этого Москва будет принимать дальнейшие решения, отмечал Песков. По словам пресс-секретаря, российский лидер также заявил, что Киев ведет информационную кампанию, распространяя слухи о своих успехах. Российский президент назвал эти заявления не соответствующими действительности.

До этого Путин ответил на предложения Украины ограничить территорию боевых действий. Президент считает, что если войска пойдут на это, это даст украинской армии возможность перебросить войска в Донбасс и Новороссию.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.