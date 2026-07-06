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Армия

Губернатор сообщил о ликвидации украинских беспилотников в Ростовской области

Слюсарь: в шести муниципалитетах Ростовской области силы ПВО уничтожили 15 БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников в ночь на 6 июля в Гукове и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

Глава региона уточнил, что вражеские дроны были сбиты в Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком районах региона. По его словам, пока неизвестно, могли ли пострадать люди.

Этим же утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили 36 украинских БПЛА.

В Калужской области атака беспилотника привела к пожару на промышленном предприятии.

В Ярославле из-за атаки беспилотников закрыли выезд в сторону Москвы. На фоне атаки БПЛА Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту города.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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