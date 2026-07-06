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Армия

Губернатор назвал количество беспилотников, сбитых над Ленинградской областью

Губернатор Дрозденко: над Ленобластью сбили 36 БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, сколько беспилотников сбили в небе над регионом.

«Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — поделился Дрозденко.

4 июля Дрозденко сообщал, что в Ленобласти при падении обломков БПЛА пострадала женщина.

Также не обошлось без повреждений и в деревнях Котино, Лисино и Худанка, также расположенных в Волосовском районе. В первом населенном пункте произошел пожар — горели частный дом, беседка, сарай и баня. В Лисино оказались повреждены легковой автомобиль, два частных дома и забор. В Худанке было повреждено остекление одного из домов.

4 июля губернатор Ленобласти заявил, что ночью и утром над регионом сбили 72 украинских БПЛА. К текущему моменту в области уже отменили режим воздушной опасности.

Ранее в Ленобласти решили создать новый комитет по борьбе с БПЛА.

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