В Ярославле из-за атаки беспилотников закрыли выезд в сторону Москвы

Автомобильное движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной и его окрестностей или же выбирать маршрут, минуя этот участок трассы.

До этого в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Областной губернатор посоветовал гражданам покинуть открытые участки, а также укрыться в ближайших зданиях. Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту города.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве. По его словам, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков дронов.

На этом фоне столичный аэропорт Внуково начал временно принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Ранее стало известно, кто помогает украинским дронам обходить российские системы ПВО.