Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Ярославле из-за атаки беспилотников закрыли выезд в сторону Москвы

Евраев: выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки беспилотников
Алексей Куденко/РИА Новости

Автомобильное движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной и его окрестностей или же выбирать маршрут, минуя этот участок трассы.

До этого в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Областной губернатор посоветовал гражданам покинуть открытые участки, а также укрыться в ближайших зданиях. Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту города.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве. По его словам, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков дронов.

На этом фоне столичный аэропорт Внуково начал временно принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Ранее стало известно, кто помогает украинским дронам обходить российские системы ПВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!