Российские военнослужащие продемонстрировали образец мужества и героизма, освобождая Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на сложные условия плотной застройки. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

«Наши защитники показали настоящий пример героизма, мужества и отваги, освобождая город в условиях плотной городской застройки, насыщенной промышленными объектами», — добавил Пушилин.

Он также подчеркнул, что президент России ставит перед военными задачи, направленные на обеспечение полной безопасности и стабильности в новых регионах, и российские бойцы успешно выполняют эти задачи.

Накануне Владимиру Путину был представлен отчет об освобождении Константиновки в ДНР во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного украинскими силами, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее в США заявили о сложной ситуации для ВСУ после потери Константиновки.