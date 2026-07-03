Уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Собянин сообщил о 26-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил о 26-м беспилотнике, уничтоженном на подлете к столице.

«Отражена атака еще одного беспилотника», — поделился глава города.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр Москвы сообщал о еще четырех беспилотниках, уничтоженных силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице.

С начала суток мэр столицы уже несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к мегаполису.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Утром пресс-служба министерства обороны назвала количество сбитых за ночь БПЛА. Так, силы ПВО перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины.