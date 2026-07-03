Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Силы ПВО сбили еще несколько БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще четыре БПЛА на подлете к Москве
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Спустя восемь минут Собянин опубликовал еще одно сообщение, в котором сообщил об отражении атаки еще двух дронов.

С начала суток мэр столицы уже несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к мегаполису.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Утром пресс-служба министерства обороны назвала количество сбитых за ночь БПЛА. Так, силы ПВО перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!