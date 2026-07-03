Силы ПВО сбили еще несколько БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще четыре БПЛА на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Спустя восемь минут Собянин опубликовал еще одно сообщение, в котором сообщил об отражении атаки еще двух дронов.

С начала суток мэр столицы уже несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к мегаполису.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Утром пресс-служба министерства обороны назвала количество сбитых за ночь БПЛА. Так, силы ПВО перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины.