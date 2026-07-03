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Армия

МО РФ заявило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в частном доме

Минобороны: ВКС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

«Нанесен удар по выявленному разведкой пункту управления беспилотными летательными аппаратами 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») в частном доме, оставленном мирными жителями в районе населенного пункта Сеньково», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что здание было разрушено. Вместе с ним уничтожены расчеты беспилотников ВСУ и их оборудование, добавили в министерстве.

3 июля офицер ВС РФ с позывным «Карта» рассказал журналистам, что операторы дронов 11-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» в июне сбили около 300 украинских коптеров в Харьковской области. Как уточнил военнослужащий, беспилотники ВСУ были ликвидированы посредством сброса на них сетки или так называемого гарпуна.

Ранее российские подразделения установили контроль над населенным пунктом в Харьковской области.

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