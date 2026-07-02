В России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины

Массированный удар ВС РФ по Украине является частью систематической и плановой работы по демилитаризации республики. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Украина получает возмездие «за то, что творит на нашей земле». Армия России наносит удары по военным объектам, в то время как ВСУ «уничтожают наших детей, разрушают школы и гражданские объекты», сказал военный.

Матвийчук заявил, что в ответ на это ВС РФ полностью уничтожили производственные цеха завода «Радионикс», который выпускал ракеты «Фламинго». Кроме того, там производились запчасти для морской ракеты Нептун, сообщил полковник. Также были нанесены «удары в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Киевской областях по базированию авиации, складам с боеприпасами» и взорван склад с боеприпасами в Полтавской области.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

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