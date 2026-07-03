Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил пункт управления Объединенной группировкой войск, где заслушал доклады о ходе проведения Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня проведем очередную рабочую встречу, на которой рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне СВО. Посмотрим и оценим последние результаты боевой работы», — сказал глава государства.

23 июня Путин также провел встречу с выпускниками военных вузов, во время которой сделал ряд заявлений о ходе спецоперации, ударах по территории РФ, перспективах переговоров с Украиной и отношениях с Западом. По словам главы государства, российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.