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Армия

Киев спустя сутки после самой масштабной атаки ВС РФ затянуло смогом

УНИАН: Киев с утра затянуло сильным смогом, ощущается запах гари
Vladyslav Sodel/Reuters

Киев с утра 3 июля затянуло сильным смогом. Местные жители также сообщают о запахе гари, пишет УНИАН.

По данным сервисов мониторинга, качество воздуха в Киеве действительно сильно ухудшилось в отдельных районах. Вероятно, это произошло после массированной атаки Вооруженных сил (ВС) России на украинскую столицу 2 июля, когда произошла серия взрывов и возникло несколько пожаров.

Накануне российская армия нанесла удар возмездия по Киеву в ответ на атаки гражданской инфраструктуры на территории РФ. По данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭК).

После атаки в центре Киева произошел крупный пожар в пятизвездочном отеле CityHotel Residence. Как уточнили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», этот отель использовался командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве пункта размещения зарубежных военных экспертов и иностранных наемников.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую атаку самой масштабной с начала военного конфликта.

Ранее в ВСУ оценили российскую атаку на Киев.

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