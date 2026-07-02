Очевидцы сняли на видео мощный пожар в элитном отеле в центре Киева

В центре Киева после атаки произошел пожар в пятизвездочных отелях на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace. Об этом сообщил военкор «Синяя Z Борода» в своем Telegram-канале.

Судя по видео с места происшествия, опубликованному Telegram-каналом «Украина.ру», в результате атаки загорелась крыша CityHotel Residence. Как уточнили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», этот отель использовался командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве пункта размещения зарубежных военных экспертов и иностранных наемников. Уточняется, что пожар в отеле произошел в результате удара беспилотника «Герань». Данные о пострадавших на текущий момент не поступали.

По данным Минобороны РФ, 2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В ведомстве сообщили, что это стало ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры на территории России.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала военного конфликта. По его словам, армия РФ нанесла удары по Киеву при помощи баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Всего было зафиксировано 570 воздушных целей, уточнил он.

Ранее в Кремле раскрыли цели массированного ответного удара ВС России.