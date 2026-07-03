Над Тульской областью сбили беспилотники

Миляев: над Тульской областью уничтожили еще восемь украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь украинских беспилотника над территорией Тульской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее чиновник сообщал о двух сбитых дронах.

По словам Миляева, люди не пострадали. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

К настоящему времени в Тульской области отменена опасность атаки БПЛА.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО уничтожили в ночь на 3 июля четыре украинских беспилотника над регионом.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны попытались атаковать регион.

Утром 3 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на столицу.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.