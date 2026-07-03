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Армия

Беспилотники попытались атаковать Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: над Миллеровским районом сбили беспилотники
Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены над территорией Миллеровского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре БПЛА, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО уничтожили два украинских дрона на территории региона. Он отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил глава области.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе после ночной атаки были обнаружены обломки одного из БПЛА. По его словам, падение фрагментов беспилотника зафиксировали в районе поселка Оредеж Лужского района.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.

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