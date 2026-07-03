Губернатор Тульской области рассказал об атаке беспилотников

Миляев: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Тульской области. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», – добавил Миляев.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Утром Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.