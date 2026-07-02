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Политика

Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области

Ковальчук назвал удар ВСУ по автобусу под Брянском целенаправленным
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска целенаправленно атаковали туристический автобус на границе с Белоруссией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Украинские террористы с помощью БПЛА самолетного типа атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе Брянской области. <...> В результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам осколочные ранения получили два водителя автобуса», — написал он.

По словам Ковальчука, медицинская бригада, которая незамедлительно прибыла на место инцидента, оказала помощь пострадавшим.

При этом психологи работали в пункте временного размещения с пассажирами, им обеспечили горячее питание.

Министерство здравоохранения Белоруссии уточнило, что в результате атаки украинского дрона на автобус в районе таможенного перехода «Красный камень» Брянской области пострадали три человека: двое водителей и один пассажир. В Гомельской областной клинической больнице, куда решили госпитализировать раненых, им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что удар украинского беспилотника по автобусу является продуманной стратегией, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров.

Ранее в ДНР беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину МЧС.

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