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Армия

Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: еще два летевших к Москве беспилотника уничтожено силами ПВО
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО уничтожили два украинских дрона на территории региона. Он отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил глава области.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус, ехавший из Минска в Анапу, на границе с Белоруссией. Украинский беспилотник разорвался прямо перед автомобилем, в результате чего пострадали трое человек — два водителя и пассажир. В Белоруссии атаку назвали очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.

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