В Ленинградской области сообщили о падении обломков беспилотника

В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников были обнаружены обломки одного из БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы региона, падение фрагментов беспилотника зафиксировали в районе поселка Оредеж Лужского района.

Дрозденко также отметил, что в результате ночной атаки обошлось без пострадавших и разрушений. Он поблагодарил расчеты противовоздушной обороны за эффективную работу.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Утром Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.