«Люди ехали отдыхать»: ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией

Трое человек пострадали от удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области

ВСУ атаковали пассажирский автобус, ехавший из Минска в Анапу, на границе с Белоруссией. Украинский беспилотник разорвался прямо перед автомобилем, в результате чего пострадали трое человек — два водителя и пассажир. В Белоруссии атаку назвали очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

«По словам собеседника, инцидент произошел на границе Белоруссии с Брянской областью примерно в 12:00 мск. Под удар украинского БПЛА попал автобус марки Higer», — говорилось в публикации.

Информацию позже подтвердили в Гомельском облисполкоме. Там сообщили, что дрон атаковал автобус на таможенном переходе «Красный камень». На кадрах, опубликованных белорусским телеканалом «Первый информационный», видно, что удар пришелся на переднюю правую часть машины. Как рассказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, дрон разорвался прямо перед автомобилем .

Что известно о пострадавших

В момент атаки в салоне находилось 19 пассажиров и двое водителей. В результате происшествия пострадали трое человек: оба водителя и один из пассажиров , сообщили в минздраве Белоруссии. Раненых доставили в Гомельскую областную клиническую больницу. По словам Вольфовича, водители находятся в тяжелом состоянии, у них осколочные ранения.

«Специальная группа из Гомеля доставила в Беларусь пассажиров и водителей автобуса Минск — Гомель — Анапа, который был атакован беспилотником сегодня на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области. На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся на территории Гомельской области», — уточнили в Гомельском облисполкоме.

Шестеро россиян, которые ехали в атакованном автобусе, сейчас находятся в пункте временного размещения, сообщил врио глава Брянской области Егор Ковальчук.

Акт терроризма

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич назвал атаку ВСУ на пассажирский автобус очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан.

«Люди ехали отдыхать, удар дрона. Пострадали белорусские граждане, мирные жители ехали отдыхать», — отметил депутат.

По словам Гайдукевича, удары украинской армии по мирному населению участились из-за отсутствия успехов Украины на фронте. Он отметил, что подобные шаги — это попытка раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России любой ценой.

Похожее мнение выразил и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В беседе с РИА Новости он заявил, что удар по автобусу — это продуманная стратегия Киева, одобренная его западными союзниками.

В июне ВСУ также атаковали автобус в Брянской области. В салоне находилась детская футбольная команда из белорусского Гомеля, дети ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла жена одного из тренеров, которая сопровождала юных футболистов в поездке. Кроме этого, пострадало пятеро детей и трое взрослых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку актом бандитизма и откровенным фашизмом.