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На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: еще два БПЛА уничтожены на подлете к Москве
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус, ехавший из Минска в Анапу, на границе с Белоруссией. Украинский беспилотник разорвался прямо перед автомобилем, в результате чего пострадали трое человек — два водителя и пассажир. В Белоруссии атаку назвали очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан.

Главный врач Гомельской областной клинической больницы Андрей Табаньков заявил, что пострадавшим в результате атаки на автобус оказали помощь. По его словам, раненых уже отпустили домой. Полученные травмы не относились к тяжелым, отметил специалист.

Ранее СК установил, кто отдал приказ атаковать автобус с белорусскими детьми.

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