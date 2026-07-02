Минобороны: «Герани» нанесли удары по логистическим центрам в Новой Одессе

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам украинской армии в городе Новая Одесса Николаевской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

В ходе атак применялись беспилотные летательные аппараты «Герань». Они поразили несколько объектов, которые использовались для доставки и хранения дронов и их комплектующих.

1 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Объекты противника были атакованы с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее российские военные ударили по пункту дислокации украинских войск в ДНР.