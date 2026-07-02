В Кремле рассказали, по каким объектам ВС РФ нанесли массированный ответный удар

Российские войска нанесли массированный ответный удар по военным и околовоенным украинским объектам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах ответного удара ВС РФ по объектам в Киеве и других населенных пунктам. Герасимов подчеркнул, что удары наносились исключительно по военным целям.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли удары по логистическим центрам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской области Украины.

Накануне Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение также было нанесено объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым украинской армией.

Ранее стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.