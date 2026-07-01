Стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ

Летящие на высоте около двух метров украинские дроны необходимо выслеживать с помощью БПЛА-наблюдателей и уничтожать их, используя ударные беспилотники. Такой подход поможет свести на нет новую тактику применения дронов ВСУ в Запорожской области. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Новая тактика дроновых атак ВСУ заключается в том, что Киев начал использовать летящие на сверхмалых высотах дроны, чтобы поражать объекты на фронте и прифронтовой полосе. Конкретно речь идет о Запорожской области.

«Встает вопрос о применении специальных наших дронов, которые занимаются только наблюдением за воздушным пространством. У нас есть дроны, которые обнаруживают противника, дают координаты для последующего нанесения ударов. Так и здесь — дроны должны действовать с таким расчетом, чтобы контролировать воздух. Пока других вариантов нет... Нужно делать больше дронов, способных сверху наблюдать за поверхностью земли», — сказал аналитик.

Как пояснил Кнутов, схема уничтожения украинских БПЛА летящих на сверхмалых высотах – около двух метров — выглядит следующим образом: дрон-наблюдатель обнаруживает БПЛА противника, передает информацию, и уже другой дрон ВС РФ его поражает.

«Это требует особой тактики, особой выучки, но в принципе это возможно», — подчеркнул военный эксперт.

До этого власти Запорожской области сообщили, что ВСУ поменяли тактику нанесения ударов БПЛА самолетного типа по транспорту в регионе.

Как отметили в министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 м над землей и наносить удары «с неожиданных направлений».

Ранее обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Краснодаре.