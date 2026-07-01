Российские силы ударили по объектам ВПК и ТЭК Украины

МО: военные РФ ударили по производству двигателей для ракет «Нептун»

Вооруженные силы России нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Нанесено поражение цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения», — говорится в сообщении.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Объекты противника были атакованы с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Минобороны РФ также сообщило, что средствами ПВО были уничтожены семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

До этого российские войска обесточили промышленные предприятия ВСУ в Запорожской области. В Минобороны добавили, что боевая задача была выполнена с помощью беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

Ранее стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.