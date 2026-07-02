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Армия

ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ

ВС России «Геранями» поразили логистические центры ВСУ в Николаевской области
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли удары по логистическим центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новая Одесса Николаевской области Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

На кадрах, которое опубликовало министерство, показано поражение нескольких объектов, которые используются ВСУ для доставки и хранения дронов и их комплектующих.

Накануне Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение также было нанесено объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым украинской армией.

24 июня Минобороны РФ сообщило, что БПЛА «Герань» ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области Украины. По данным ведомства, дроны атаковали локомотивы, перевозившие военную технику и грузы ВСУ в районе населенного пункта Лозовая.

Ранее стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА.

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