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Армия

Российские войска взяли под контроль село Пискуновка в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Пискуновка в 15 км от Славянска
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Пискуновка на территории Донбасса. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем канале в мессенджере Макс.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

О том, что войска РФ вышли к Пискуновке, которая находится в 15 км от Славянска, сообщалось еще в мае.

Эту информацию подтверждал глава ДНР Денис Пушилин, отмечая высокую эффективность действий российских военных на славянско-краматорском направлении.

В июне стало известно, что ВС РФ сформировали в окрестностях Пискуновки «огневой мешок» для украинских военных.

Село Пискуновка находится в Краматорском районе на берегу реки Северный Донец и рядом со степным природным заповедником «Меловая флора».

Ранее казаки сообщили о достижениях на славянско-краматорском направлении СВО.

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