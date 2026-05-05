Решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами. Об этом заявили обозреватели Telegram-канала «Военная хроника».

В сообщении говорится, что российская армия продолжает свое наступление и приближается к Славянску.

«Армия РФ вплотную подобралась к Пискуновке, которая находится всего в 15 км от Славянска», — отмечают авторы материала.

По их словам, затруднения могут возникнуть с тем, что город находится за рекой Северский Донец, а значит для полноценного штурма необходимо будет форсировать водную преграду. Отмечается, что летом это будет сделать проше, чем зимой, но определенные трудности будут связаны с так называемым «грязным небом» — насыщенностью воздушного пространства дронами.

2 мая украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что Вооруженные силы России добились продвижения в районе населенного пункта Резниковка, что на Славянском направлении. Аналитики подкрепили данную информацию картами, наглядно демонстрирующими перемещение российских войск.

Ранее Захарова рассказала, какие территории нужно признать за РФ для урегулирования на Украине.