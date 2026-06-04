Гвардейцы 6-й отдельной мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова активно участвуют в боевых действиях в районе населенных пунктов Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка Донецкой народной республики. За май они нейтрализовали девыть пунктов управления разведывательными БПЛА украинских боевиков, сообщил портал «Российское казачество».

О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении рассказал официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Уточняется, что бойцы казачьей бригады имени Платова также уничтожили пять укрытий с живой силой ВСУ, пять полевых складов, три НРТК с грузом и антенны для управления дронами и Starlink.