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Общество

Казаки сообщили о достижениях на славянско-краматорском направлении СВО

Бойцы казачьей бригады имени Платова нейтрализовали 5 полевых складов противника
Всероссийское казачье общество

Гвардейцы 6-й отдельной мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова активно участвуют в боевых действиях в районе населенных пунктов Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка Донецкой народной республики. За май они нейтрализовали девыть пунктов управления разведывательными БПЛА украинских боевиков, сообщил портал «Российское казачество».

О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении рассказал официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Уточняется, что бойцы казачьей бригады имени Платова также уничтожили пять укрытий с живой силой ВСУ, пять полевых складов, три НРТК с грузом и антенны для управления дронами и Starlink.

 
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