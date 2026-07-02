РФ атакует Украину «Геранями», «Калибрами» и «Цирконами», под Киевом загорелась нефтебаза

Армия России наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также «Калибрами» и «Цирконами». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам жителей Киева, произошли десятки прилетов.

«Одна из ракет, предварительно, поразила нефтебазу на окраине города. Под ракетными обстрелом сейчас также находятся Харьков, Сумы, Запорожье и Павлоград», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что крылатые ракеты летят к нескольким крупным городам Украины. Всего в сторону Украины запущено около 45 авиационных крылатых ракет. Кроме того, в воздухе находится значительное количество беспилотных летательных аппаратов.

1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и склады БПЛА ВСУ.