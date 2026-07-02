В Киеве произошла восьмая серия взрывов

В Киеве произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробностей нет. Речь может идти о восьмой серии взрывов в этом городе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Киеве и на большей части Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что армия РФ наносит удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также ракетами «Калибр» и «Циркон». По словам жителей Киева, произошли десятки прилетов.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории его страны.

В тот же день украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил РФ по Украине. По его словам, армия России продолжает наносить «массированные ракетно-дроновые удары» и в последнее время под них часто попадает Киев.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.